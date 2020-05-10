經歷婚姻失敗學識做小女人 肥媽化身Dr. Ma陪老公抗癌 (22:11)

【專訪】現年66歲的肥媽（Maria Cordero）外表霸氣，原來在現任老公Rick面前也有小女人一面；她直言在老公面前千萬不要太叻，當年便因為自己太強導致第一段婚姻破裂。「以為樣樣都為對方安排好，就是200%好老婆，但離婚時卻換來前夫一句很霸道，他跟律師講我霸道到連他穿什麼衫褲鞋襪都要管！起初我會替自己不值，後來便知道原來男人是想要話事權，所以第二段婚姻我識做小女人了」。

經歷婚姻失敗，肥媽沒想過再婚，但緣分卻牽引着她和現任老公Rick；見到Rick，她有心跳感覺，大家相遇時也有一種說不出的感覺。「我們起初是一起夾band的，夾完band通常一班人來我家吃飯，他一次比一次夜走，後來發現大家很投契，就是這樣開始，我覺得是緣分」。兩人結婚踏入21年，恩愛如昔，肥媽覺得互相尊重很重要，不要常駁嘴、鬧交，「贏了場交，輸了個家，不值得嘛！通常都是我先退一步，但他反思完知道不對，也會跟我說聲不好意思」。

然而，Rick早兩年不幸患上肺腺癌，肥媽坦言當時真的癲了。「有一次他腹膜炎入院，幾乎死，擔心到我3日瘦了10多磅，那種擔心是睡不到，吃不進。到他今次（肺腺癌）入ICU十多天，我在醫院睡，沒回過家，一直陪着他。因你不知道人幾時走，這些經歷讓我學懂要珍惜大家相處的時間，珍惜每一天」。

面對生死，肥媽沒去想，只希望盡量延長老公壽命。「記得當時醫生說他（Rick）過不了2017年，做完化療最多是24個月的壽命，但我很有信心」。肥媽沒有放棄，並化身「Dr. Ma」陪老公對抗癌魔，她找了不同的療法，現時Rick情況不錯，已不用吃藥，但每隔4個月要照一次肺部，還可以玩電單車、打波；當Rick被朋友問為何能捱到現在，他會說：「唔使驚，我老婆唔會畀我死的！」

欲知專訪內容，請留意明天（5月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）