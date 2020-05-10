【專訪】心痛香港受衝擊 肥媽：這裏是我的根 (22:56)

肥媽一直將家庭放首位，去年的反修例運動令不少家庭因立場不同而決裂，有逾30位家庭成員的她，當時亦面對家中氣氛惡劣的情況。「我當時完全不理解和不接受我細仔，我嬲自己以前掛住工作，沒時間教他，嬲到我不斷打自己和撼頭埋牆。後來，我們商量後一起約見心理醫生，了解彼此看法，發現大家的社會經歷和價值觀不同，然後互相調節」。兩母子現在更懂得互相尊重對方，關係更似朋友，家庭成員也協議在家不談政見，「對我來說，親情重要過一切！現在四代同堂已很滿足」。

先是反修例風波致社會撕裂，到現在的新冠肺炎疫情，全港各行各業受衝擊，擁有一顆愛港心的肥媽心痛爆喊，更需要看心理醫生。「我講過，不要打爛我們這顆東方明珠（香港），我真的很喜歡香港！1997年我們有資格移民都不走，我現在都不會走，因這裏始終是我的根。你去破壞自己的根，又能得到什麼呢」。

肥媽覺得政府並非不負責任，但應該像做父母般投入多些，做的事情多一些，令時下年輕人覺得仍有前途、有機會及有希望。「現在兩者走得太極端，除了聆聽，都要去做，不要『意見接受，一切照舊』」。以她與細仔為例，大家要了解彼此想法，就算立場不一，也要互相尊重，加上現時疫情面前人人平等，這時刻大家更應守望相助，不要分派，「你覺得這裏是你的家，就會有得救」。她又以耕種作比喻：「你要好好去保育，讓它生長，塊地不夠肥不要緊，再耕一耕，將它再施肥，從頭再來都可以，沒有事情是不行的。希望大家可以將自己的己見降低，一起為愛這個地方、愛這個家，不要各執一詞，這就會完美。」

欲知專訪內容，請留意明天（5月11日）明報娛樂版。

（即時娛樂）