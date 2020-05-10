【母親節感受深】新手媽咪楊怡：體會媽媽對兒女疼愛 (12:18)

除了楊秀惠今年首度以媽媽身分慶祝母親節外，上個月同樣誕下B女「小珍珠」的楊怡，亦第一次以媽咪身分慶祝母親節，楊怡在社交網貼了3張相，第1張是她和媽媽合照，當時楊怡仍然大肚；另一張相則是楊怡抱住B女溫馨照；第3張相則是B女的小腳板照片。

楊怡寫下感性留言：「小時候總喜歡窩在媽媽身邊，拖着她的手，或把媽媽的手放到自己額頭上，媽媽輕柔的撫摸着我的額頭，然後説：『當你長大後就不喜歡粘住媽媽啦，你會拍拖，和喜歡的男孩牽手然後結婚，不喜歡拖媽媽的手啦』我説：『我長大不會結婚的，我只要嫁給媽媽！』媽媽聽後，笑了....這句兒時的說話一直在我腦海中...

今天的我已為人母，手中擁抱着我的寶貝，深深體會母親對兒女的疼愛！雖然年紀不小了，但在媽媽眼中，我還是昔日哪（那）個要嫁給她的小女孩......

無論我今天擔當甚（什）麼樣的身份（分），我知道我都會一直一直拖着您的手，媽媽我好愛您，母親節快樂，祝願天下父母健康長壽。#母親節快樂 #媽媽的愛 #世上只有媽媽好 #happymothersday #mylittlepearl #小腳板」。

（即時娛樂）