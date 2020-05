任達華(華哥)與名模琦琦的女兒任晴佳(Ella)已經15歲大,遺傳了爸爸、媽媽的高䠷骨架,天生一副模特兒身材的她近年踏入時裝界,偶爾為時尚雜誌及品牌影相。

今日母親節,琦琦和Ella齊在社交平台分享母女二人多張舊照,從照片可見Ella天生美人胚子,由細靚到大。

琦琦對女兒說︰「陪伴你成長是我最幸福和美好的事情、愛你永遠﹗You are my sunshine.謝謝寶貝的每一個溫暖的擁抱🌹😘💕🎈😘♥️🍒🌹。」

Ella亦對琦琦說︰「Happy mother's day mama!! so grateful for everything. love u forever and ever.💞💞💞(母親節快樂媽媽!非常感謝一切。永遠愛你。)」

(即時娛樂)