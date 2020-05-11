【與太太性格一凹一凸】冧讚老婆「幸運女神」 陳山聰拒做怪獸家長 (22:17)

【專訪】陳山聰有份主演的劇集《十八年後的終極告白》踏入結局篇，劇中演黑幫頭目沈敬一的他表示，很久沒演這類反叛又寸嘴的角色，而且動作場面又多。他稱拍攝時，其身形是人生中最弗的一刻：「當知道有場戲要除衫，赤裸上身與何啟南對打後，便叫監製給我1個月狂操，我還找來3個教練幫手，又節食兼戒油鹽糖，出來效果我很滿意。」

近年山聰事業愛情均得意，去年跟拍拖5載的圈外女友何麗萍（Apple）修成正果，攜手展開人生新一頁。今年情人節，山聰宣布「BB來了」，身分再跳一級升呢做爹哋，老婆佗仔，他形容當刻心情開心過中六合彩頭獎。

不過山聰亦曾經歷失意時，他跟賭王三太女兒何超雲分手後，事業及人生直插谷底，但同時又幸運地被他遇到現時的太太Apple：「那是我最低潮的時候，慶幸有她一直在身邊陪伴，還跟我說『你的過去跟我完全無關，我認識的是現在的你，每個人都有過去，我都有』。她是一個很冷靜、分析力很強的人，我性格則衝動，所以我們一凹一凸，她常說很多事情上天早已安排好，我相信我們的緣分都是，她是我幸運女神，現在還佗住我們的愛情結晶品，所以我要更加無微不至去惜她、珍惜她。」

山聰笑言未知將來能否成為一位好父親，但自知一定是慈父，教導及責備小朋友則交由太太負責：「我不會是怪獸家長，任由小朋友自由發揮，小朋友的童年很重要，在屋企我不會給他壓力，但基本的教育和學識一定要有，我可能唯一迫他跟我一齊跑步，哈哈。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）