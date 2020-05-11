容祖兒給媽媽留言：不能想像沒有她的人生我會多可憐 (12:30)

容祖兒與媽媽的感情向來極好，早前曾停工陪伴對方抗癌。昨日是母親節，祖兒在網上感性留言：「今天和媽咪沒有合照 對上一次合照應該是在為 慈善基金準備派發口罩活動前 我們一起分配口罩時拍下的工作照 前幾天 欣賞完[再給我一天]這本書 看得感觸萬分 一般人對親人的愛 都會視為垂（唾）手可得的事 但如果只剩下一天跟你的至親相處 那你會帶著（着）什麼情感都面對？ 親情是這一輩子 我只相信的感情 我慶幸我能擁有這位母親 她對我的愛之大 我這輩子都不能做到 她從沒離開過我半步 無論是快樂失意成功失敗撞板愚蠢做對做錯的時候 這絕對不是一般的能耐 因為每個人都有她的人生 當她願意把你視為比她人生更重要的事 你能告訴我這世上除了她還有誰能做到？ 這是世上最純粹的愛 我不能想像沒有她的人生我會有多可憐 媽媽 願你繼續健康 笑口常開」

祖兒好友蔡卓妍亦在網上分享母女合照，並送上祝福給媽媽，「母親節快樂 祝我平安喜樂健康 因為呢個係我媽咪最大嘅心願 而我都同我媽咪一樣 只要佢平安喜樂健康就夠了 #ilovemymum #happymothersdaytoallthemothers」

（即時娛樂）