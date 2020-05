美國騷靈天后Betty Wright不敵癌魔,昨日在邁阿密家中病逝,享年66歲。她的歌手好友Chaka Khan上周剛透過社交媒體呼籲樂迷「集氣」,為病危的Betty祈福,可惜最終仍是不治。

原名Bessie Regina Norris的Betty Wright,1953年生於邁阿密一個熱愛宗教音樂的家庭,15歲推出首張專輯《My First Time Around》,收錄熱門歌曲《Girls Can't Do What the Guys Do》,其他代表作品包括《Clean Up Woman》、《What Are You Going to Do With It》及《No Pain (No Gain)》等,後者更演變成為家傳戶曉的金句,影響深遠。

