【結婚5周年】章子怡曬合照放閃 汪峰愛的宣言冧妻 (17:16)

章子怡與汪峰於2015年結婚，同年誕下女兒「醒醒」，今年1月1日她再為老公誕下兒子，湊成「好」字。現時忙於照顧一對子女的章子怡，趁昨日是她與汪峰的結婚5周年紀念，加上又是母親節，她在微博貼出夫妻二人合照曬恩愛；相中章子怡在家中後花園，輕搭着汪峰，兩人露出一致笑容，同時亦發現汪峰消瘦了不少。

隨後，汪峰也發文冧老婆，他寫道：「 愛是一種冷暖自知的情感，别人看到的都只是表象，永遠不知道兩個人真正的歡喜與悲苦。今天是母親節，也是我們的結婚紀念日。我們一起走過了五年，這其間經歷的悲喜，伴隨的世間的風風雨雨，讓我們懂得了更多感恩與珍惜。感謝上蒼給我的眷顧，在我生命裏遇到了你。我們就這樣相守相依，也準備就這樣相互攙扶着走向永遠……謝謝你，老婆@章子怡 ，給了我太多溫暖與包容。也謝謝你給了這個家這麼漂亮可人的兒女……

奶奶剛剛走了，走之前她說，有你在我身邊，這一世再無遺憾與牽掛……熙熙快長成一個大姑娘了，從此她也要和我們相依為命。她是幸運的，有你這樣優秀的媽媽在身邊陪伴，是她的福分。願我平安健康，多年後當我老去的時候還能夠陪着你寵着你；願我們的愛永遠清澈而深沉，有一天兒女們長大成人，闖蕩世界不再相伴我們的時候，我倆依然相愛如少年。

最成功的人生不是鮮花與掌聲、財富與榮耀，而是當人生的清冷孤寂襲來時，有一個人能夠像寒夜裏的篝火那樣可以取暖與依偎；當生命將要走到盡頭，可以不因為追悔而枯萎，依舊如孩子般的真摯，無視死亡。願我們能如此攜手相伴，直到永遠！辛苦了，醒醒媽媽。母親節快樂！結婚紀念日快樂！」

（即時娛樂）