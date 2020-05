朱智賢被爆搭上人夫黎振燁,二人被發現在車廂內偷食蛋糕,事後朱智賢和男友謝東閔(Brian)舉行記者會,Brian處處維護女友,更自責因工作而疏忽她,又稱會努力陪朱智賢走過這一關。朱智賢當日亦聲淚俱下道歉,舉行完道歉記者會後,朱智賢閉關潛水,相隔12天,她今午終於在instagram蒲頭,在ig的限時動態貼圖,該圖寫有「Stop trying to calm the storm. Calm yourself. The storm will pass.(別試圖去平息風暴,要令自己平靜,風暴將過去。)」

自爆出搭上人夫後,朱智賢一度把ig轉為私人帳戶,現在她再次公開ig兼更新動態,是否意味她準備好重新出發?《明報》就此事聯絡朱智賢,她表示不作回應。

(即時娛樂)