【空虛寂寞】爆汪明荃求婚 羅家英：我哋能夠一起係奇蹟 (19:20)

羅家英飾演的「達聞西」和「唐僧」等角色大受歡迎，近日家英哥在健康教育短片中提及，他曾演出「達聞西」一角深受觀眾喜愛，到達事業高峰，但他於2004年突然確診肝癌，其後更一度復發，他說：「但即使患癌，都絕不會放棄喜劇、粵劇，也因為患病，與阿姐（太太汪明荃）更相惜相守，對二人關係有兩深體會。」近年積極投入癌症教育的家英哥表示，現時治療選擇愈來愈多，包括新一代肝癌標靶藥，且政府已有資助，重點是患者勇於面對，一樣也可以如他繼續精彩人生。

他亦在訪問中細訴與阿姐的一段情，他形容「阿姐在雲端，我在平地，最終能夠一起，是個奇蹟」。當被追問為何當初兩人走在一起時，家英哥不忘搞笑說：「我們都空虛、寂寞吧。」他又透露當年為追悼亡母撰寫訃聞，令家英哥萌生結婚念頭，雖然鼓起勇氣向阿姐求婚，但卻被對方狠狠拒絕。

在一輪愛情長跑後，家英哥本來再無結婚念頭，此時竟反過來被阿姐開口求婚，提議前往拉斯維加斯結婚，最終結束長達20年的愛情長跑。

走過人生高高低低，家英哥最大體悟是「健康就是一切」，「我想做好電影、教好粵劇，沒有好的身體，又怎樣去做呢？我很聽醫生話，該做的檢查必定做，該用的藥一定用」，加上阿姐不時煲湯水滋潤，細心照顧起居飲食，給了他强大的支援。

（即時娛樂）