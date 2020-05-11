【跟舊愛仍有聯絡？】廖碧兒冇講過跟盧啟賢復合 (22:28)

【今晚直擊】廖碧兒今晚出席電影《我們永不言棄》溫情招待場，她表示留家避疫幾個月，也不愁寂寞，為自己的網上頻道短片拍攝及剪片，且在家務農，種植香料和蔬菜，教育下一代自給自足。林曉峰開玩笑問她：「種什麼，有沒有種生機？你有沒有施肥，我怕你用自己的…來做肥料。」碧兒澄清種水耕菜很安全，並嘗試跟酒友玩視像，交流品酒樂趣。有報道指碧兒不排除跟舊愛盧啟賢復合，又稱她仍與前度有聯絡，不過她今晚卻說：「我沒講過（復合）。」問到跟前度有沒有聯絡？她又故弄玄虛說：「我跟所有朋友都有溝通，多溝通好的。」

林曉峰自爆抗疫期間要做湊仔公：「我清晨7、8點負責叫醒兒子起身網上上課，兩個仔好忙，他們除了上堂、又上網追劇、睇戲，我要敲門叫他們點餐，然後去買餸煮飯。」

同場的《我》片導演周顯揚與監製杜致朗，對於「限聚令」放寬，讓戲院恢復營業，並播放《我》片，周顯揚開心說：「不單止因為自己部戲上映，香港的疫情向好，是一件好事，戲院營業有重生、重啟的意義，希望大家支持戲院。」他預算該片的票房一定受影響，需要時間重建觀眾入場信心，對於戲中演員未能來港宣傳，他也感到可惜：「本來安排演員們1月來港，但因疫情取消，唯有自己做多一點，這個世界好多事都估不到。」

（即時娛樂）