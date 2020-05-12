【阿嬌離婚】賴弘國回應出軌新歡傳聞 涉及誹謗誓告到底 (12:54)

鍾欣潼（阿嬌）和台灣「醫界王陽明」賴弘國驚爆離婚後，近日傳出不少消息，有指阿嬌所屬的英皇向賴弘國下「封口令」，亦有人爆料指男方曾出軌，密會網紅「廣告小妹」。

賴弘國今日在台灣的診所門外接受訪問，開聲即表明這次並不是記者會，只是在他放假期間，有不少傳媒朋友在公司守候，為了不想大家辛苦及保護客戶隱私，於是才站出來跟大家見面，他說：「關於我跟嬌（鍾欣潼）分居，一切的事情我已經說過，我不會再多做回應，希望大家給我一點空間，這是一件非常遺憾的事，我個人非常難過，希望大家可以給我一點空間。我也尊重女方，所以以後對於這些事情，我不會再做回應。」

賴弘國表明針對網絡一些不實的謠言，例如說他出軌及有新歡等，昨日（11日）已經交由律師處理，「本人現在沒有任何心情再談任何的感情，我全心全意投入到我的工作，只要我的病人好，我就好。對於網絡上的酸言酸語，我已經被酸了2、3年，我個人已經免疫了，我都尊重大家意思，但只要涉及誹謗的事物，一定告到底，不管花多少錢告死你。然後最後一點，希望大家再給我們一點空間，希望以後這件事情，我這邊就不多做回應了。（現在目前是分居還是未離婚？）這個不回應…（是不是幫羅志祥和周揚青轉移焦點？）不回應，謝謝。」

（即時娛樂）