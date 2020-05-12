【恭喜晒】蘇玉華潘燦良結束24年愛情長跑 入紙註冊結婚 (14:15)

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文章日期：2020年05月12日
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蘇玉華與潘燦良今年內拉埋天窗，人生進入另一階段。（資料圖片／明報製圖）
蘇玉華與潘燦良的擬結婚通知書。（資料圖片／明報製圖）
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現年52歲蘇玉華（阿蘇）今日被爆婚訊，被傳媒影到她跟拍拖24年、53歲的潘燦良的擬結婚通知書，二人報住同一的地址，看來早已過住同居生活。
（即時娛樂）
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