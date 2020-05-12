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【恭喜晒】蘇玉華潘燦良結束24年愛情長跑 入紙註冊結婚 (14:15)

文章日期：2020年05月12日

現年52歲蘇玉華（阿蘇）今日被爆婚訊，被傳媒影到她跟拍拖24年、53歲的潘燦良的擬結婚通知書，二人報住同一的地址，看來早已過住同居生活。

（即時娛樂）

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