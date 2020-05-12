【擬移民台灣】黃秋生嘆留港欠安全感：政府保障唔到你… (16:32)

黃秋生今日（12日）凌晨在facebook表示已經入境台灣，正進行家居隔離14天。《明報》記者致電秋生，他表示昨晚（11日）抵達台灣，此行是拍台灣公視劇集《四樓的天堂》，今次是他首次拍台劇，雖然全國語對白，但他在內地拍戲多年，所以完全沒問題。

正進行家居自我隔離的秋生不擔心會悶，他說：「讀劇本、做運動、玩音樂、練書法和下廚，不知幾爽，我在香港都不出街，所以沒所謂，看香港新聞看到生眼瘡和反胃，台灣好寧靜、好舒服，可以看少些香港新聞。」

對於有網民建議他移民台灣，秋生直言有此打算：「移民幾好，移到都快啲移，香港咁搞法，乜都冧晒，出街又唔安全，商場又唔可以行，好彩我3個仔都唔喺香港生活，如果唔係都擔心佢哋出咗街，返唔到屋企，現在冇人身安全、冇安全感，政府保障唔到你，大家生活恐懼中，冇人願意生活在恐懼中，我都係普通市民，唔想咁樣生活！我在香港等同死人一個，冇飯食、冇工作、冇錢搵。

有機會我都想移居台灣，台灣環境好、文化啱。趁這次來拍劇，問人點申請。另外，入籍英籍已有眉目，當初是我同父異母的哥哥、太太和兒子話我爸爸是英國人，叫我拿回自己身分，現在用DNA測試來證明有血緣關係。」原本秋生於8月演出的舞台劇，受疫情影響，延至明年公演。

（即時娛樂）