何雁詩將於年底嫁鄭俊弘,可是遇上新型冠狀病毒肺炎疫情影響,打亂了她定下的程序,幸好近日健身房重開,可以去操弗body做新娘。

何雁詩留言:「失去了才懂得珍惜 oh gym... how I've missed you!!! 健身中心開翻(番)之後我已經忍唔住去左(咗)三次 好好為未來的工作和婚禮作準備keke~ my favourite way of losing fat is muscle building!!! girls gotta be strong from inside n out too!」

