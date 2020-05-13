鄧麗欣跟邱勝翊無見幾個月 睇男友新片當拍拖 (16:10)

【今日直擊】鄧麗欣（Stephy）、林二汶及導演黃綺琳今日到電台宣傳電影《金都》及同名主題曲，Stephy表示很久沒有踏足電台，因為對上5年無出新歌，集中向拍戲發展，難得今次能主唱由二汶作曲、黃綺琳填詞的歌曲，「我與二汶是同年出道，之前一直未有機會合作」。二汶稱曾經作過一首歌給Stephy，可是未能交到她手上，希望再作歌氹她回歸樂壇，Stephy即說：「好，我等你。」二汶笑說：「我明天交貨。」

至於有否可能跟男友「王子」邱勝翊合唱？Stephy笑說：「大家歌路不同，他主要唱跳舞歌。（昔日Cookies年代一樣能歌善舞？）哈哈，陳年舊事不要再提。」提到疫情下各地實施封關，Stephy坦言自農曆年後已有幾個月沒有見過王子，追問有否掛念男友？她甜絲絲說：「Ok啦！他最近有電影上映，我睇戲便可以睇到他，哈哈哈，他在台灣也有睇《金都》優先場。（會否很心急港、台解封？）不是心急見面，是心急想疫情快些過去，大家身體健康。」

二汶好開心憑該片獲得香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」，本身也很享受做電影配樂，大讚Stephy經歷過電影拍攝，演繹歌曲很到位，反而自己試唱有點悶。

（即時娛樂）