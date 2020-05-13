父子檔上陣拍MV 關智斌演藝細胞遺傳自有型爸爸 (16:45)

關智斌表示爸爸跟MV中的爺爺角色很相似，都是犧牲了很多時間去成全三代人的幸福。（大會提供）

關智斌（Kenny）為新歌《日月》，請來關爸爸參與MV演出。他表示與陳詠燊導演一同構思MV故事，決定以老、中、青三代的角度拍攝，故事中的爸爸犧牲了很多時間去成全三代人的幸福，跟其爸爸非常相似。Kenny說︰「既然這首歌是關於我生命中對我很重要的人，加上『爺爺』這個角色的戲分不算很重，毋須演很多戲，所以就提議爸爸試試。 」

首次參與幕前演出的關爸爸十分緊張，但Kenny讚父親表現專業。他說︰「最開心見到爸爸拍攝得很開心，見他化妝、整頭、埋位時都非常專業，令我發現我的演藝天分，原來可能遺傳自爸爸。」

原來關爸爸讀書時曾被老師選中當話劇男主角，但他當年嫌對白太多而拒絕。Kenny知道後投訴：「你可知道你的兒子，我努力了多年才能做男主角？」關爸爸隨即安慰︰「我不是演戲的材料，現在就留給你！」

關爸爸說當年曾想投考電視台的藝員訓練班，可惜最後還是沒勇氣。Kenny聞言笑道：「幸好你沒考藝訓班，否則你怎能那麼快追求到阿媽。我分分鐘未出世，今日就不會在這裏叫你拍MV！（爸爸的酬勞特別加碼？）搭膊頭性質，我會在家用上酌量增加。」

（即時娛樂）