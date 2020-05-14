【泰國舉行婚禮？】G.E.M.被爆跟男友秘婚：謝謝大家關心 (13:59)

現年28歲的鄧紫棋（G.E.M.）和造型師男友Mark Ngai感情穩定，G.E.M.更早已融入男友家中，兼已見家長，並與男友母親及妹妹合照，關係融洽。

今日有報道指原來G.E.M.已秘婚，她和Mark被爆在今年大年初一（1月25日），在泰國舉行小型婚禮，爆料人又指當天只有雙方家長及密友出席，翻看G.E.M.的社交網，今年1月25日G.E.M.確實不在香港，她在instagram貼了和外公合照，兩公孫面帶笑容跟網民拜年；之後，G.E.M.又貼了和妹妹在泳池合照；而G.E.M.的好姊妹李蘊湊巧今年1月亦舉家外遊，大年初一時她貼了和老公及仔女在沙灘影的合照。

G.E.M.的工作室代表回覆傳媒時表示：「藝人私事我們通常不作回應，但這次傳聞實在太好笑，G.E.M.託我轉告她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，哈哈！」

對於G.E.M.爆秘婚一事，好姊妹李蘊回覆《明報》時說：「呢個消息十分假，我冇聽過，如果佢連我都隱瞞到，我覺得佢好勁，同埋如果係1月結婚，都未必揀嗰個時候，因為當時係新年加上疫情準備爆發，我未聽到佢有結婚計劃，大家慢慢等，我都等緊呢一日。」

（即時娛樂）