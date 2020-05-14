容祖兒明晚9時直播 公開疫情下完成的系列畫作 (19:09)

容祖兒原來在這段日子繪畫了整個系列的畫作，最近連容媽媽也被感染一齊畫。（容祖兒Instagram圖片 / 明報製圖）

新冠肺炎疫情下，大部分藝人工作也受影響，停工留在家裏避炎，在網上分享演藝工作以外、平日鮮為人知的技能。容祖兒原來除了煮「祖餐」外，這段日子也花了不少時間繪畫。

由於畫功幼嫩，祖兒一直未對外透露，直至得到好友蔡卓妍的鼓勵，加上連容媽媽也被感染一齊畫，她才在社交網上載自己，以及與媽媽一同畫畫的照片，更揚言明晚在社交網開直播，公開多幅作品給大家看。

祖兒說︰「這段悠長假期差不多要終結了，起初為了打發時間，我開始畫畫，慢慢慢慢我竟然畫出了整個系列。這個系列我名為『🌟還是我六歲的畫🌟』，有沒有興趣欣賞下（吓）？因為我嘅畫工（功）真係超過唔到六歲以上，起碼唔係抽象畫。」

「有個畫畫好靚嘅人跟我說，畫畫沒有靚同唔靚（安慰說話），更加沒有對或錯的規範（😬😬😬😬thank u），每個人都有心目中對事物的角度，只要聆聽內心，告訴自己所想，雙手便會乖乖地我手畫我心，所以我覺得畫畫的時候，我的心很平靜，絕對是意外收穫，增（更）加意外的是金鳳見到我咁俾（畀）心機，竟然被我感染加入❤️。我決定明天晚上九點，開LIVE同大家分享這些作品。」

蔡卓妍留言︰「藝術嘅嘢，自己覺得靚就靚㗎喇！🤣🤣 同埋我畫畫一啲都唔叻🥶。」

（即時娛樂）