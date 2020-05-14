【莫有為網友艾鐵文現身】《降魔的2.0》謝雪心再見蔣志光悲喜交集 (23:12)

蔣志光在上輯《降魔的》一人分飾4角，演技令人拍案叫絕。（網上圖片）

艾鐵文（蔣志光飾）假扮寬頻公司職員上門，梁晶晶（謝雪心飾）見到跟有為樣子一樣的艾鐵文，呆立當場。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

梁晶晶（謝雪心飾）不時跟莫有為（蔣志光飾）的遺照說話。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

馬季（馬國明飾）看見AV女優「瑠佩悅子」的畫面，開心到流口水！（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

晶晶（謝雪心飾）再見跟有為樣子一樣的艾鐵文（蔣志光飾），非常震驚！（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

《降魔的2.0》今晚播出最新一集，承接昨晚劇情，講到馬季（馬國明飾）終於離開他幻想的死後世界，從現實世界中蘇醒過來。馬季及時趕到，阻止豪仔（胡鴻鈞飾）消滅大話魔王比利（易宇航飾），將被收服的比利帶回家，要他講出郭展明（黃子恆飾）再次現身的真相。原來郭展明只是阿Ling（林凱恩飾）內心投射出來的影像。

另一邊，為郭展明產下遺腹子的阿Ling心灰意冷，抱住BB上天台企圖自殺，卻被突然出現的郭展明阻止。郭展明要阿Ling將兒子養大成人後，代他找馬季報仇。原來郭展明只是比利在馬季指示下化身出來，希望阿Ling不要做傻事，好好生活下去。

早被網民讚演技大躍進的林凱恩在天台抱住兒子企跳一幕，由最初淚流滿面，傷心欲絕，到再見郭展明並答應對方生存下去，演技發揮得淋漓盡致，進步了不少！

飾演降魔富二代姊弟的鄧佩儀及麥凱程今晚終於出場，他們飾演的施萊斯、施勞斯，與天才科學家艾鐵文（蔣志光飾）為調查比利畫像失蹤之謎，找機會接近馬季。

《降魔的》的鐵粉可能對艾鐵文有印象，他在上輯《降魔的》已出現過，是莫有為（蔣志光飾）的其中一位網友。蔣志光當年在《降魔的》一人分飾4角，除了莫有為外，更分飾葉學明、祁仁及艾鐵文，演技令人拍案叫絕！

莫有為在上輯《降魔的》被魔Salvia（黃智雯飾）害死，今輯蔣志光以角色「艾鐵文」回歸，他為接近馬季，假扮寬頻公司職員上門安裝，梁晶晶（謝雪心飾）開門見到跟莫有為一模一樣的艾鐵文，呆立當場。

（即時娛樂）