邀潘燦良任新歌MV男主角 梁詠琪戲癮大發恨演舞台劇 (09:04)

梁詠琪（Gigi）即將發行新專輯，以「說書人」為大碟概念，繼《再見灰姑娘》和《平安夜》後，Gigi再有新歌《100層樓的家》，講述兩口子組織家庭，如何做到生活簡單滿足就是美的道理。

談到為新歌拍MV，Gigi絞盡腦汁，她說：「《100層樓的家》採用舞台劇形式，演繹兩性關係中，由相處到生離死別的高低起跌。今次好榮幸請到潘燦良做男主角，因為一想到舞台劇，就令我想起燦良。」綵排期間，Gigi被故事感動到落淚，到正式拍攝時，更是熱淚盈眶。Gigi和導演劉偉恒表示，今次邀請潘燦良演出，有一種如釋重負感覺，因為有他在，令到MV無論是走位、燈光和肢體動作，均充滿劇場味道。

潘燦良謙稱只想拍好MV：「其實好多謝Gigi邀請我拍MV，記得我們綵排時候，只是隨便走一走位，Gigi的感情已經控制不住喊。」之後Gigi表示期待將來和對方同台演出舞台劇，潘燦良則說：「我們可以一齊演舞台劇，只要你肯付出起碼3個月時間，重複又重複背對白、記走位，你有沒有問題先？」戲癮大發的Gigi一口答應：「只要想做，一切都不是問題，以前做過的舞台劇，題材偏向輕鬆，希望有機會演到較嚴肅戲種，挑戰自己。」

（即時娛樂）