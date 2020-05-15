【專訪】愛得簡單 林保怡周家怡遇心儀對象主動表白 (22:25)

54歲的林保怡，入行以來演過不少經典作品，其中《掌上明珠》更令他獲封「亞洲視帝」。原來這位視帝級人馬，演得亦唱得，保怡早在1989年加入樂壇，其後漸漸淡出，轉向影視圈發展。除了歌手及演員，最近他多了一個監製身分，他首度監製兼主演ViuTV新劇《歎息橋》，雖然事前籌備了近兩年，期間也遇到不少難題，他卻一「監」上癮，非常享受。

「我覺得（監製）只是一個名，是會更加投入。最特別的是，好似以前只做演員，我做好本分，例如準時返工、搞掂好自己的劇本及保持狀態便可，但今次當你脫下戲服，就已經在監視器的屏幕前面，同兩位導演研究點樣拍好，我又會分別用監製和演員的角度跟同劇演員分享自己的看法」。保怡自言很喜歡在屏幕看演員做戲，因大家都發揮得很好，很多場戲也令他很深印象，「當你可以同劇中演員溝通到，出來的效果是可以很懾人心魄」。

監製初體驗的保怡，對於舊東家無綫近年的劇集不時被網民彈為「膠劇」，他不評論，只表示近年除看新聞外，很少看電視。他自言現時喜歡「網遊」，多數看美劇、日劇及韓劇，若遇到喜歡的劇集，他先以觀眾角度看一次，然後再以製作人角度看多次，邊看邊觀摩參考。

今次保怡請來《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》的好拍檔周家怡再續劇緣，跟衛詩雅、陳奐仁有段撲朔迷離的四角關係。劇中他與家怡是一對「友達以上，戀人未滿」的好朋友，保怡用其經典歌曲《愛不出口》來形容兩人劇中關係，因為珍惜而不敢告白，驚嚇怕對方，以後大家不能再見。現實生活中，「雙怡」都是主動派，遇到喜歡的人會勇於表達愛意，但不會讓自己墮入如劇中錯綜複雜的感情中。保怡說：「不要搞這些，我喜歡簡單、直接！」若然發現對方有另一半，二人的選擇同樣是即時斬纜。

家怡說自己喜歡單對單的戀愛方式，在她字典裏沒有大量得可包容對方有另一半。家怡透露其感情處於真空狀況已久。笑指她幾乎是緋聞絕緣體？她笑言自己可能太男仔頭性格。她稱不是很渴望拍拖，一切隨緣。至於擇偶條件，她笑說：「不是想就有，不如不要想，因為通常你想要什麼，就會給你相反的，最重要是溝通到。」感情未有著落，事業卻有新發展，早前簽約加盟英皇，她希望無論電影還是電視劇，都可以遇到好劇本；又表示如果劇情需要，身為演員不介意性感演出，最重要是合邏輯。

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（即時娛樂）