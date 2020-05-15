【劇透】《十八年後》大結局 阿一凶多吉少 Sam活受罪 (01:23)

《十八年後的終極告白》第19集繼續有人死，家倩（楊秀惠飾）被棺材(何啟南飾）與泰臣綁架， 阿一（陳山聰飾）為救阿倩先來一場跟棺材的生死鬥車，棺材惡有惡報葬身火海。泰臣（羅浩銘飾）做反骨仔，對阿倩動手，虐打兼企圖強姦， 阿一及時趕至阻止。兩人打起來，最後阿一用爛玻璃樽插死泰臣，泰臣最後一口氣竟然連聲叫：「一哥！一哥！」 有網民懷疑泰臣對阿一有特別感情。

被虐打的阿倩能否保住阿一的BB令人擔心！有待第20集大結局揭盅， 不過大家可以放心，無綫的劇照見其中一張正是挺著大肚子的阿倩跟肥仔富（何遠東飾）在拜祭， 她深情的眼神並在做手語，令人聯想到她在拜阿一，相信大結局安排阿一凶多吉少了。究竟阿一被誰所殺？

入魔的Sam（譚俊彥飾）一錯再錯，回頭更難， 阮進（林嘉華飾）為追查殺兒子、妻子的真兇最後也不好過，Sam怎可能放過他。從劇照的蛛絲馬迹睇結局， 包括老妝的Sam。早前《十八年後的終極告白》監製接受《明報》專訪，他提到天網恢恢，做錯事不知悔改只有愈踩愈深，要付出代價。若果阿一送命是殺人的代價，Sam坐監都唔少得，留在世上活受罪，坐監坐到白髮斑斑。 劇集開首就是Sam、肥仔富、阿一與鬼仔強在嘉頓山見面，結局也在嘉頓山上，曾有傳媒探班影過老年Sam與肥仔富，七子最後就只剩下兩人。不過，監製也安排了平行時空的場面， 就是七子在山上搭膊頭相聚，讓沉重的劇情作紓緩。

（即時娛樂）