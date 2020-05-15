【與舊名共處13年】江若琳改名江伊晴 簽新公司重新出發 (11:54)

江若琳（Elanne）今日在社交網宣布新動向，除了加盟新公司外，並正式跟「江若琳」說再見，Elanne宣布改名做「江伊晴」，她在instagram貼新相並撰文解釋原因：「『雨過天晴』，2020年5月15號我的人生展開一個新旅程，新的開始﹗今天好想把這個消息跟每一位一直支持我的人分享﹗

『江若琳』是我前公司給我的名字給我的生命，很多人以為是我的真名，並不是，只是13年前有一天經理人說公司幫你改了名字，以後你就用呢個名啦，從2007年到現在，我跟她共處了13年的時間，當中有笑有淚，很多起起跌跌的故事都是她帶給我的！無價的回憶！而呢一刻我覺得她應該要跟隨著我的過去一起離開了！對於前公司無論經歷過什麼，我由始至終留下的都是滿滿的感謝！不管好的不好的，沒有你們也不會有「江若琳」的出現！但我覺得今日我是時候跟她好好做一次道別啦﹗

我要跟大家分享的第一件事，我改名了，從今日以後我叫做。 『江伊晴』🌞大家多多指教🤝🤝那個感覺又弱又琳（腍），貌似經常遭遇不幸的她已經離去了，未來我人生的每一天我都相信會是放着晴天的！所以希望大家從今日起重新認識我吧。」

另外，Elanne表示已離開前公司6年了，這6年來她像沒安全感的小孩一樣，因為她對『簽公司』這3個字有好大陰影和心理障礙，所以就算一直有機會，但她都不敢觸碰，她說：「但在今年好玄妙既安排之下，我認識到一個好有愛的大家庭Calcarries Management，我們一齊行山一齊玩一齊談心，我只看到每一位同事充滿熱血和愛，一切來得自然就是百分百的緣份（分）﹗所以我正式宣布~我加入了這個有愛的大家庭，展開我人生新的旅程啦，重新出發啦，請祝福我吧！」

（即時娛樂）