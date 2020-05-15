【父母陪看心理醫生】葉玉卿21歲長女胡芷欣驚爆患抑鬱 (17:06)

葉玉卿（卿卿）的長女胡芷欣（Victoria）剛度過21歲生日，Victoria雖然萬千寵愛在一身，獲父母愛惜，但原來Victoria感不快樂。卿卿接受《明周》訪問時表示，指Victoria原來患情緒病，她說女兒的情緒病始於童年，但身為媽媽的卿卿並無發覺，後來發現女兒做事做得很慢，卿卿還以為她要求高，而女兒又缺乏安全感，整天要黐着他們；到Victoria踏入青春期又變得反叛，令兩母女多了磨擦，後來求醫時，才發現女兒患注意力缺失症及強迫症，還有焦慮症和抑鬱症。

卿卿坦言起初抗拒用藥物控制女兒的病，後來認識多了，才明白只要對症下藥，對女兒的情緒病會有幫助。除了看精神科藥物治療外，Victoria還要看心理醫生，而卿卿和老公胡兆明都有陪女兒去看，卿卿還跟囡囡一齊上堂，從而學習跟子女相處，令她有很大得着，卿卿又謂今年初，她陪女兒去紋身，卿卿還答應與她紋同一個圖案。

現正攻讀碩士的Victoria亦計劃開Blog，分享心路歷程及自己怎樣走出困境，她坦言仍在抑鬱症中掙扎，甚至間中有輕生念頭，但她知道可以控制自己生活的人，就是她自己，並要改變自己視野去改變生活，Victoria表示現在不單快樂，而且再次熱愛生命。

（即時娛樂）