避談緋聞男友胡鴻鈞 蔡思貝睇《降魔的2.0》捧謝雪心場 (19:42)

蔡思貝稱看《降魔的2.0》是為了捧謝雪心場。（無綫電視網上視頻截圖）

【今日直擊】蔡思貝穿上碎花連身長裙到電台做訪問，打扮較平日隆重。她笑言拍攝《踩過界II》這5個月以來都要扮醜女，加上受疫情影響非開工時多數留在家，甚少打扮，現在拍完劇又難得出來，就要好好打扮一番。

蔡思貝避談會否約會緋聞男友胡鴻鈞，說做完訪問後會影相擺上網，好好經營自己的社交平台。她說︰「現在很多人也變成YouTuber，我也要經營一下自己的平台。（叫胡鴻鈞為你拍照？）我有助手視角。」

提到早前在社交網上載她指向路牌的照片，相中的路牌有「7」、「2」及「1」的字眼，令人聯想到「元朗7‧21事件」，蔡思貝說︰「我已向大眾講解過。（會否擔心因此被公司雪藏？）已講解過，不用解釋。（工作有否受影響？）我今天也有出來和大家做訪問。」她目前處於休息狀態，等公司安排新工作，趁這段日子狂煲劇，亦計劃學整陶瓷及打鼓。

蔡思貝有看胡鴻鈞有份主演的《降魔的2.0》，亦有看今晚大結局的《十八年後的終極告白》。她說︰「楊秀惠為《十》劇付出很多，很用心，一定捧場。（不捧胡鴻鈞場？）我捧心姐（謝雪心）場，她演得好正，無得輸﹗」

（即時娛樂）