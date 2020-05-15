Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【降魔的2.0】嘟嘟Sir見高拜放走打人勞斯 馬季︰你良心去咗邊？ (23:28)
【專訪】愛得簡單 林保怡周家怡遇心儀對象主動表白 (22:25)
【昔日寶麗金小花】黎瑞恩約劉小慧蘇志威海邊野餐 (21:48)
【新婚之喜】粵劇名伶鄧美玲做何太 「超新星」馬主唱《雪中情》求婚 (21:16)
藍奕邦42歲生日︰祝大家可以有話直說忠於自己 (20:52)
關智斌Ig甫出海滑水片 蔡卓妍︰點解着衫嘅？ (20:29)
避談緋聞男友胡鴻鈞 蔡思貝睇《降魔的2.0》捧謝雪心場 (19:42)
許靖韻被問拍拖時面紅紅 要靠師兄洪卓立解圍 (19:27)
與圈外男友拖拉年半分手收場 衛詩︰他或介意跟藝人拍拖 (19:08)
【台北電影獎】《下半場》獲14項提名 《返校》王淨爭影后 (18:56)
【時光倒流】《十二夜》20周年 30蚊入場睇靚爆張栢芝 (18:49)
媽媽興奮趴地為愛貓RABU影相 吳業坤自嘲快失寵 (18:31)
【靚女星二代】桂莉芙賀「蘋果」16歲生日 (18:12)
再現身ig谷《降魔的2.0》 麥凱程：幫助有需要嘅人 (18:07)
身材暴瘦臉容憔悴兼有白斑 金牌監製錢國偉傳胰臟有事 (17:55)
【跑得又煮得】余曉彤煮贏最強跑山選手 (17:47)
【喜歡小動物】戴祖儀被愛貓抓傷手背：影響咗外觀 (17:28)
【父母陪看心理醫生】葉玉卿21歲長女胡芷欣驚爆患抑鬱 (17:06)
【RIP】《芝加哥打字機》31歲韓星朴志勳胃癌病逝 (16:54)
容祖兒偕義工隊上門派防疫物資︰分享是世上最美的事 (16:31)
【約滿無綫後】阮小儀轉投「香港開電視」 孖和泉素行主持節目 (16:20)
【閃婚傳聞似層層】唐詩詠開腔反擊：我已經留言話唔係... (15:45)
【大婆鬥小三】金喜愛霸氣登封面 韓素希性感撩人 (14:49)
【開箱】新戲出賣家人 佐藤健自爆跟家人「無偈傾」 (14:43)
【首次曬與未婚妻合照】台灣男星楊祐寧宣布快做老竇 (14:26)
【笑聲抗疫】阮兆祥搞食字Gag娛賓：分享多啲正能量 (14:05)
【返無綫幫手谷劇】阮小儀孖「囝囝」馬國明合照留念 (13:49)
【重看4年前個唱失聲片段】鄭秀文感觸：關關難過關關過 (13:23)
【17年姊妹情】曹敏莉戚黛黛獻Sing賀楊洛婷生日 (12:50)
由熟女強人變模範「煮」婦 胡杏兒為老公炮製美食 (12:27)
【與舊名共處13年】江若琳改名江伊晴 簽新公司重新出發 (11:54)
邀潘燦良任新歌MV男主角 梁詠琪戲癮大發恨演舞台劇 (09:04)
【劇透】《十八年後》大結局 阿一凶多吉少 Sam活受罪 (01:23)
藍奕邦42歲生日︰祝大家可以有話直說忠於自己 (20:52)
文章日期：2020年05月15日
Share
藍奕邦今年的生日節目是行山？（藍奕邦facebook圖片）
藍奕邦表示大家對他的支持就是最好的生日禮物。（藍奕邦facebook圖片）
prev
next
今天（5月15日）是藍奕邦的42歲生日，他在社交網上載行山時的照片，留言︰「今年生日最好嘅禮物，就係你哋嘅支持。✨ 唔洗（使）講太多，我都祝埋大家身體健康，可以有話直說忠於自己。多謝。🤚🏻☝🏻 」
（即時娛樂）
Share
MORE
【昔日寶麗金小花】黎瑞恩約劉小慧蘇志威海邊野餐 (21:48)
【新婚之喜】粵劇名伶鄧美玲做何太 「超新星」馬主唱《雪中情》求婚 (21:16)
關智斌Ig甫出海滑水片 蔡卓妍︰點解着衫嘅？ (20:29)
避談緋聞男友胡鴻鈞 蔡思貝睇《降魔的2.0》捧謝雪心場 (19:42)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK