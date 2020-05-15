藍奕邦42歲生日︰祝大家可以有話直說忠於自己 (20:52)

今天（5月15日）是藍奕邦的42歲生日，他在社交網上載行山時的照片，留言︰「今年生日最好嘅禮物，就係你哋嘅支持。✨ 唔洗（使）講太多，我都祝埋大家身體健康，可以有話直說忠於自己。多謝。🤚🏻☝🏻 」

（即時娛樂）