【降魔的2.0】嘟嘟Sir見高拜放走打人勞斯 馬季︰你良心去咗邊？ (23:28)

艾鐵文強調他的樣子跟已死去的有為不相似。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

劇集《降魔的2.0》今晚播出第10集，承接上集劇情，講到科學家艾鐵文（蔣志光飾）扮成寬頻公司職員，來到梁晶晶（謝雪心飾）家裝寬頻。晶晶見到跟莫有為外表一樣的艾鐵文，悲喜交集，一時遞上熱茶，一時又主動為艾鐵文按摩，嚇到艾鐵文大叫「非禮」。晶晶及後拿出有為的遺照，艾鐵文驚訝有為已死，同時堅持自己的樣子跟有為完全不相似。

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有為隨晶晶走入小馬（馬國明飾）屋企，安裝能發出電磁波的寬頻盒，之後聯同施萊斯（鄧佩儀飾）、施勞斯（麥凱程飾）監察屋內情況。貝貝娜（劉佩玥飾）、比利（易宇航飾）先後受電磁波影響，做出異常舉動，貝貝娜主動想跟小馬親熱。萊斯後來暗中到小馬家對付豪仔（胡鴻鈞飾）、莉莉（譚嘉儀飾）及比利，3人不敵電力牆，莉莉被萊斯捉走。

另一方面，勞斯進一步接近馬季，於是參加他的「的士探靈團」，其間被鬼屋內的遊魂野鬼纏上，遂揭開「降魔人」身分，將鬼魂消滅。馬季認為鬼有好壞之分，而且有感情和人權，遂上前阻止，跟施勞斯大打出手。羅蘭今集再次以「龍婆」形象客串出場，見馬季與勞斯打架就報警，馬季與勞斯被帶返警局。

馬季與勞斯被扣留期間，嘟嘟Sir（韋家雄飾）出現。馬季以為嘟嘟Sir是放他離開，豈料嘟嘟Sir對勞斯表現恭敬，指勞斯是貴族，一定是馬季先打人，勞斯才出手自衛。馬季指勞斯藏械，嘟嘟Sir卻說控不控告勞斯是他的事。勞斯說被馬季打傷，要控告馬季，嘟嘟Sir立即說會秉公辦理。馬季見狀鬧嘟嘟Sir︰「啊﹗你黑警，你受賄﹗受賄嘟，你良心去咗邊？」嘟嘟Sir反鬧他偏要得罪王室貴族。

（即時娛樂）