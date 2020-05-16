【另類大團圓】《十八年後的終極告白》阿一最慘 阮進最抵死 (00:18)

《十八年後的終極告白》大結局，估唔到係另類大團圓結局，Sam（譚俊彥飾）坐完幾十年監，出獄後想向阿瑾（黃智雯飾）道歉，但已找不到她。重回屋邨遇見肥仔富（何遠東飾），兩老互相扶持再上嘉頓山話舊。吹水（林師傑飾）移居泰國，阿一（陳山聰飾）的遺腹子讀醫，肥仔富服刑後跟強嫂（楊卓娜飾）成為一對。Sam跟肥仔富說若果大家仍在一起便好了，鏡頭一轉見阿一、吹水、鬼仔強（蕭徽勇飾）、Tiger（杜大偉飾）與蛋撻（司徒暉飾）帶著啤酒與沙翁上山，七兄弟開心在一起。

大結局有多場戲好催淚，阿一跟阿倩（楊秀惠飾）的深情手語對話好感動、肥仔富在受審前獲強嫂一吻支持。阿一趕到廢校，擋在阮進（林嘉華飾）身前，被Sam插了一刀送命，臨死前他仍在勸Sam收手，死得好淒涼。Sam入獄後面對自己的過錯，學生版Sam（鄧嘉傑飾）出現並哭著道歉，Sam又哭又笑跟自己對話，作終極告白。這場戲讓譚俊彥的演技大發揮獲讚賞。

劇集播映後網民議論紛紛，有人拋出一條數學題，Sam被判多項誤殺與商業罪行，有同期又有分期執行，究竟他一共要坐幾耐監？有網民指Sam坐了近30年監，但肥仔富說阿一的兒子考入大學讀醫，Sam入獄時阿一兒子未出世，計年齡他大約20歲左右，故Sam服刑20多年。

七子中，原來入黑道的阿一遭遇最慘，18年前捱義氣認殺喪屍，18年後為救兄弟回頭，結果被對方誤殺。討論區有網民聲討罪魁禍首，就是阮進，由他拋棄喪屍（林浩文飾）母子開始，當年不負教養責任，兒子死了才尋兇，引發一連串事件，有認為是最抵死的角色。

（即時娛樂）