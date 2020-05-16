【挑戰好多內心戲】楊秀惠睇《十八年後》結局睇到喊 (12:44)

《十八年後的終極告白》昨晚（15日）播出大結局，劇中演啞女「阿倩」的楊秀惠，早前在馬來西亞秘密產女，故未能返港協助宣傳，雖然她跟無綫合約在早一段時間已經結束，但秀惠仍不時在社交網貼相或貼片幫手谷劇，認真唔話得。

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昨晚劇集大結局，秀惠亦在instagram抒發感受，她說：「20集的《十八年後的終極告白》播完了。陪伴了大家4個星期。阿倩這個角色，一直沒有告訴大家是個悲慘的結局...因為不想劇透...拍攝的時候，除了手語的難度，另一個更大的挑戰就是非常多的內心戲...每一次哭，僅能透過眼淚，眼神及臉部表情來表達我內心的感受...今（昨）晚看著（着）結局，我再也忍不住哭了...

還記得剛入行時，演技非常差，以為將對白一字不漏的說完就叫做演戲。直到有天一位監製告訴我『秀惠，你知道嗎，無論你演得好還是差，你演的每一場戲，將會成為永遠』，自此之後，只要每次一接到一個角色，我都會很用心，把每一場戲當成人生中最後一場戲那樣用心的演。感謝當時告訴我這句話的監製。讓我學會珍惜每一次的演出機會。

在這裡（裏）要感謝十八年後監製Simon對於我的信任，讓我飾演阿倩這個角色，讓觀眾見到一個全新的楊秀惠。謝謝各位觀眾朋友的支持。希望阿倩能在你們心中留下美好的回憶。」

（即時娛樂）