莫華倫感染新冠肺炎兩度住院 親述確診到康復38天歷程 (13:55)

確診新冠肺炎康復出院的著名男高音莫華倫，日前接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，親述確診到康復的38天歷程。

莫華倫表示康復進度良好，並不擔心肺部受影響：「肺部若有問題，唱歌、說話也不可以，會氣喘。醫生說這病對肺的影響比『沙士』少，肺部康復較理想。」莫華倫表示年初時，因工作關係要四處飛，包括意大利和德國等地，後來在紐約逗留了1個多星期：「開會食飯好忙，之後轉飛泰國再去柬埔寨，誰知在飛機上開始發冷、心跳超過100，一到步（體溫）38.2 度，在機場一個小房間等了10個鐘頭，終於（被通知）確診！他們說我什麼地方都不可以去，唯一去的地方是醫院，我不用經過海關，直行直往救護車。」

泰國醫院方面檢測莫華倫症狀溫和，初期並沒有提供藥物，後來他因輕微發燒和頭痛，肺部也有些少花，院方給他大劑量的6種西藥，加上從武漢中醫得到的中藥，他於10天後康復，只待檢測屬陰性便可出院，最終他住院20多天：「我全靠煲劇過日晨，因藥物反應我會反胃，好彩遇上一位好心護士，她的丈夫是華人，她特別為我煲湯和煮餸。泰國醫院3天檢測一次，終於驗出陰性，我立即出院上機回港，坐的商務（客位）只得2個乘客，好安全。」可是，回港後第2天，莫華倫收到衞生署通知其新冠肺炎檢測屬陽性，於是第2次坐救護車：「抵達醫院後直上隔離病房，無藥食。東區醫院好嚴格，住了12 天驗了11次，終於24小時內2次檢測呈陰性，可以出院了。」

莫華倫於確診後曾先後入住泰國和香港的醫院，合共38天，並減了5公斤，他表示患病期間，一直以樂觀態度面對，覺得自己一定痊癒，沒一刻感到頹喪，並每天測試自己的喉嚨有否問題。

（即時娛樂）