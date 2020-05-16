【時機到隨時結婚】黃智雯欣賞男友誠信 視對方終身伴侶 (14:47)

黃智雯日前接受由梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問，智雯入行13年，現時晉身無綫花旦，近日雄霸兩線劇女一，包括剛播完的《十八年後的終極告白》及熱播中的《降魔的2.0》，都有她的演出。

智雯於2007年參加港姐入行，她坦言當年獲母親鼓勵，並視選港姐作為入行做演員的踏腳石，從來無想過爭三甲，起初她對選美也反感。她說：「未入行最初對選港姐是反感的，首先沒想過自己跟選美有關，其次不明白為何要穿泳衣在台上答問題，但媽咪知道我喜歡演戲，認為這是一途徑。」

智雯入行後頗幸運，第4年已憑《缺宅男女》「關二嫂」一角，摘下「飛躍進步女藝員獎」，對於有些藝人遲入行，卻比她更快上位，她說：「有些人覺得我行得比其他人慢，但這就是我的節奏，我專注做自己，也不會跟人比較。」2018年她以《三個女人一個「因」》，摘下2個視后殊榮，惟最終無緣台慶頒奬禮，當年輸給李佳芯，她說：「事前當然想3連冠，好像很型，最終不是自己也沒所謂，只是當晚太多朋友支持，包括粉絲們，我是怕令他們失落吧。」

智雯入行10幾年，除了演技得到認同外，亦贏得不少友誼，她坦言羨慕好友胡杏兒有幸福家庭：「當然羨慕，杏兒有好老公，又有2個可愛囝囝！」

她跟圈外珠寶集團高層男友Anthony相戀8年，少有談及戀情，黃智雯說：「始終另一半是圈外人，想保護對方，所以盡量都少提。」不過，她罕有於節目中，分享最欣賞男友的誠信：「他的誠信讓大家給到對方信心，讓這段關係有默契，才能維持這麼久，我們都視對方為終身伴侶，都有打算計劃過將來（結婚），我由細到大渴望有完整家庭。至於幾時？時機到，隨時都得。」

（即時娛樂）