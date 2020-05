next

鄭秀文(Sammi)的愛犬Lucky已經15歲大,年老多病,行動不便。Sammi為令Lucky可以過得舒服及開心點,想盡辦法,日前就為Lucky套上輔助步行掛帶,幫助Lucky走路;又會親自帶Lucky去動物醫院打針。

Sammi說︰「用了這條帶幫助Lucky走路,牠走路會減少辛苦和吃力,有用。👍🏻(多謝網友們溫馨提示😘)每一天也在為每一步,努力著(着)用力著(着)。現在的牠,每一步都不是容易,但你做得很好啊!就像一個為生命而努力著(着)的老人家啊!Lucky, I am so proud of you.👍🏻 #步行幾下都氣喘和需要坐下 #一坐下了就不能自己站起來了 #後腿超沒有力了」

(即時娛樂)