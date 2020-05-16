【終極解謎】《十八年後的終極告白》Sam最愛是誰 阿一之死別有用心 (23:00)

《十八年後的終極告白》大結局，此劇以劇情緊湊贏得口碑，前15集追兇，尋找18年前的兇手，懸疑情節引人入勝。最後5集的劇情急轉彎，Sam（譚俊彥飾）一錯再錯踏上成魔之路，觀眾有不同評價，大結局的情節也是討論話題。

監製王偉仁作終極解謎，劇中Sam犯多項誤殺與商業罪行被判入獄，有網民留言指他的刑期有同期又有分期執行，條數好難計？監製說：「Sam應該坐了20幾、30年，出獄時60多歲，我哋就有關罪行做資料搜蒐集，所判刑期大約是這樣長。」

阿一（陳山聰飾）最後死在Sam的刀下，有指編審「處死」阿一心太恨。王偉仁說這是編審筆下的浪漫悲情結局，阿一死在好兄弟Sam的刀下，是加添Sam的內疚和這對兄弟的真情。劇中阿一與阿倩(楊秀惠飾）是浪漫線，一個有情有義的大男人跟一個有性格的女子是絕配。

有網民質疑引起事端的喪屍（林浩文飾）為何會在「大東邨七子」」在燒烤時出現，惹來殺身之禍？監製稱喪屍是古惑仔，燒烤場地就在屋邨附近，古惑仔經常周圍蒲，所以他出現是不奇怪的。問他七子「重聚」是否大團團結局？他稱《十八年》難有大團圓終結，Sam絕對是一個悲劇人物，半世人坐監，最後喪失所有，包括阿媽與女人。

劇終阿瑾（黃智雯飾）沒有再出現，Sam出獄後到警署找Madam，又到她的寓所，知道阮進（林嘉華）幾年前大病過身，他們的單位已轉讓。監製特別喜歡這場戲，說：「一個坐了幾十年監的老人，最放不下的是想向阿瑾說句『對唔住』。他做了不少壞事但對阿瑾是真心的，譚俊彥將這種感覺演得很好。」

（即時娛樂）