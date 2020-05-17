「肥仔富」何遠東感謝監製信任 叫年青大東邨七子努力 (12:17)

無綫劇集《十八年後的終極告白》前晚播出大結局，當中大東邨七子以「肥仔富」（何遠東飾）的下場較好，承認昔日的過錯，甘願接受法律裁決，獲強嫂（楊卓娜飾）送吻認愛，出獄後二人結婚到老。何遠東昨晚在社交平台留言大講感受：「多少次的上山落山，由後生拍到年老。我經歷了肥仔富的人生。高低跌蕩，有笑有淚，有不捨亦有珍惜的。感謝監製Simon的信任，感謝編審和各位編劇最終都為肥仔添上一道彩虹，勢估唔到富貞CP，360吻別戲會令人熱切期待。充滿淚水的一吻雖然苦澀但令人感動，謝謝 @lennayeung（楊卓娜）拍攝以來的照顧，最後一幕大家都真情流露。大東邨七子之間人齊的戲份（分）不多，最後一幕平行時空相聚，可算是撫平角色內心的傷口，也令觀眾也得到一點點安慰。感謝導演們用心拍攝，@tammerz（譚俊彥） @joelshanchung（陳山聰） @nostalgicoutlaw（林師傑） @vvyeo（楊秀惠） @wong_manman（黃智雯） 大家一直互相撐住對方，點點滴滴記在心頭。辛苦晒幕後同事陪我哋上山下海，每一次搬運器材物資上嘉頓山都不容易。最後，感謝一直支持《十八年後的終極告白》的觀眾們，請原諒我哋把口守得咁密。因為期待，永遠是最刺激。我期待下一個令人留下深刻印象的角色。『肥仔富』感謝你，我們說再見啦。 #十八年後的終極告白 #大結局 #謝家富 #肥仔富 #富哥 #富貞CP #360接吻 #期待下次一齊再合作 #年青大東邨七子請繼續努力 #完」

（即時娛樂）