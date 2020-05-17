【去年報警】張文慈公開狂迷惡行 向受累朋友公司致歉 (14:27)

張文慈去年5月公開表示遭到一名女粉絲長時間惡意騷擾、誹謗及恐嚇，基於保護自己及家人，張文慈最後決定報警求助，並聲言鬧上法庭也不怕。可是至今事件仍未告終，張文慈這一年間仍被滋擾，就連身邊人、公司及代言客戶也被影響，昨日她忍不住在社交平台發文，向受影響的單位道歉，感謝一直對自己的支持外，並公開一些對方惡意留言。

張文慈留言：「首先本人張文慈很想在這𥚃（裏）為了我身邊每一個被影響到的好朋友或公司TVB道歉，還有我代言的一目偵信公司，給你們添麻煩了～請見諒！我知道因為之前的一位粉絲，她不斷騷擾我，我以爲（為）這件事在我報警之後就會有個了結，沒想到一年來並未停歇，我依然遭受著（着）網絡暴力。時間久了，還沒完沒了，而且最近仲變本加厲，我收到消息，原來我身邊的朋友、粉絲最近一直受到了她的騷擾和影響。她用那些斷章取義的截圖在刻意醜化我，我本不願意再去觸碰心裏的傷痛，但我希望一切能盡快結束，今天，我就公佈（布）一些我從未公開過的事件真相，她不斷叫她的朋友也可能是小號來留言和騷擾我（還有幾百條記錄沒拿出來）大家看完就會很清楚她是一個怎麼樣，要說的己（已）說了，其他的不想再解釋，大家都回歸自己正常的生活吧，以後我也不會再回應這個問題，感謝每一個相信我支持我的人！」

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（即時娛樂）