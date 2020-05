王君馨昨晚為老公Daniel在家中舉行生日派對,送上忍者龜立體蛋糕,原來這是Daniel小時候喜歡的動漫人物。王君馨留言:「他是一位常常對人好但不需回報的人。他是一位說話好少但係做事多多的人。三年前,他為了我離開了紐約,來到一個陌生嘅地方,沒有什麼朋友。今年他生日,我想讓他知道,他是一位有很多朋友重視,愛錫(惜),和珍惜的人。Surprise My Love!I hope you enjoy your Donatello Cake and have a Cowabunga birthday! #忍者龜 #他小時最愛的 #和他最愛的牛扒 #老公生日快樂」

