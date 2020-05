楊洛婷昨天(5月16日)39歲生日,與Dear Jane主音老公黃天翱(Tim)及女兒Tanya到酒店慶祝,楊洛婷和Tanya穿上桃紅色母女裝,Tanya更為媽媽唱生日歌!楊洛婷與阿Tim在社交網分享照片,阿Tim向老婆表白︰「Her birthday. Love her more than yesterday. And I'd say that everyday.(她的生日。比昨天更愛她,我每天也這樣說。)」楊洛婷則說︰「Hugs, kisses and lots of birthday wishes﹗(擁抱,親吻和許多生日祝福!)」

