【專訪】自資開相展 蔡瀚億學茶道鍛煉修為 (21:55)

外形瘦削的蔡瀚億（BabyJohn），原來是個吃貨，他跟梁祖堯、陳俞希合作主持ViuTV節目《晚吹-空肚講宵夜》，可以奉旨歎美食。原來他亦很欣賞日本茶道文化，學了茶道8年的他，將舉行茶道相展，希望在社會動盪及「疫」境中發放正能量，透過分享與聆聽別人去傳遞愛。

今次BabyJohn自資了5位數字，於本月19日至31日在深水埗舉行一個以「立」為主題的日本茶道相展，與大家一起舒展身心。「2012年入行，拍完電影《狂舞派》，我和太太（當時兩人尚未結婚）一起去學茶道，貪過程有懷石料理和甜品食，又有茶飲；原來茶道中的『和敬清寂』精神影響着我生活，幫我鍛煉修為，好像拍戲受壓時變煩躁，體弱患病時較散漫，上茶道班會更了解自己狀態，有助平衡生活，學習自我沉澱、反思。我今次想趁相展分享價值觀去倒空自己，然後聆聽別人再盛載自己」。

他還特別印製一系列明信片給來賓作留念之用，以及跟他往來溝通的用途。相展舉行期間，他會抽空到場做導賞員，時間許可會即席泡茶給到場人士品嘗，作為交流。BabyJohn笑指梁祖堯吃得太多不健康，已邀請對方來飲茶學養生。

BabyJohn受疫情影響暫時停學茶道，幸好跟太太Donut有共同興趣，可以一起留家練習，但承認夫妻生活難免有摩擦。「我同太太拍拖時講好，有問題要拿出來傾，互相遷就」。他又承認工作忙便很忟，多得太太包容。

欲知更多專訪詳情，請留意明天（5月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）