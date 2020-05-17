【專訪】「無綫御用癲婆」趙希洛等做女一 演正常人角色望觀眾接受 (19:13)

有「無綫御用癲婆」稱號的趙希洛（Candice），於2007年參加香港小姐後繼而入行，默默耕耘13年，當中扮演心理變態或精神分裂者可謂入型入格，今年1月憑人氣劇集《金宵大廈》，奪得無綫頒獎禮「最佳女配角」，演技獲得外界認同，證明多年付出終有回報。

趙希洛也怕被定型，公開表明要跳出癲婆框框，「做過3次變態或者殺人角色太深入民心，好希望大家肯接受我做一個正常人，最想接受難度挑戰演不同角色。我想演醫生、機師、小丑、女強人、社會基層，或者好似《十八年後的終極告白》楊秀惠的聾啞角色做手語，或學『盲俠』王浩信都好有挑戰性，做superhero拍動作打戲都得，試過拍劇吊威也都幾好玩」。

提到同屆港姐兼好姊妹黃智雯已升上女一位置，她的事業運似乎落後於對方，趙希洛亦等待一個突破角色，希望繼女配角後攀上更高位置，「要適合我演的角色才會拿捏得好，我最大問題是語言，如果可以用另一個語言（指英文）發揮會更好。（已有心理準備做女一？）有先算，到時話你知」。

對於在《十八年後的終極告白》的角色被男友Sam（譚俊彥飾飾）隱瞞過去鮮為人知的秘密，趙希洛認為，若然男友瞞騙自己跟別人已婚，或者做過犯法行為，她是絕不能接受和包容，「每人都有過去，要看兩個人的關係如何。劇中Sam是殺人，而我最接受不到是另一半侵犯別人、搞小朋友或強姦，覺得比殺人更嚴重，因造成創傷更大。前男友試過偷偷約會其他女仔，有曖昧關係給我知道了，細個可能不懂愛惜自己，有些事可以包容到對方，但其實不應讓別人傷害自己」。

欲知專訪詳情，請留意明天（5月18日）明報娛樂版。

（即時娛樂）