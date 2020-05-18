【專訪】溫碧霞拒做甘草演員：到某個Moment便會退出 (22:38)

現年53歲的溫碧霞（Irene），15歲那年被發掘，演出電影《靚妹仔》而加入娛樂圈，入行38年，直至早前憑電影《墮落花》，終於首嘗影后滋味。溫碧霞坦言收到《墮》片劇本很開心，因其飾演的「阿雨」是她夢寐以求的角色。「一直想演一個跟自己反差很大的角色，阿雨是個悲劇人物，由細到大受爸爸控制，是爸爸一枚棋子，到後來痛失愛人，自己也消失得無影無蹤，廿年後重現在大家面前，變得很有機心，只有一個報仇目的，但吸毒後又會變成另一個人，會產生幻覺」。她稱最難演是吸毒和幻覺那部分，事前做了很多資料蒐集，更減了5磅令自己變得較憔悴。她還自爆拍攝時差點發生意外，「有場戲講我吸毒後沿長樓梯而下，差點失足，幸在我前面的艾迪及時扶實我，救了我一命，否則後果不堪設想」。

溫碧霞為該片付出很多，現在終於有回報，在《愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節》膺最佳女主角，令她感到意外又開心。「拍攝時沒想太多，但攞最佳女主角是我一直以來的夢想，可能第一部演出的電影《靚妹仔》已提名金像獎最佳新演員，又曾以《英雄喋血》奪最佳女配角。雖然在事業上不是為獎而拍戲，但我會有夢想，希望獲得肯定，在自己事業上有一個高峰。我一向對自己的演技很有信心，每個演員都希望得到鼓勵，獲愛爾蘭最佳女主角是很大的鼓勵」。所以，未來她會更加努力，不要讓大家失望，但演員很被動，不是想演什麼角色便會有，機會來到就要好好把握。

從影38年，溫碧霞有失望過，亦有氣餒過。「覺得電影會攞獎，但連提名也沒有會感失望，好像《出埃及記》自覺演得不錯卻沒提名，都有一剎那失望。有些電影，別說我沒提名，連一個技術項目提名也沒有，像《墮》片拍得很出色，各方面都幾好，但金像獎一項提名都冇，公布入圍名單時，我有少許失望」。溫碧霞說自己當然也有低潮和受挫折的時候，亦出現過瓶頸位，「大家知道我有幾段時間停過，離開娛樂圈又重返，我一向我行我素，憑感覺走自己的路，唯一沒改變是對電影的熱誠和信念。（做到老？）我不介意扮老角，但不想做甘草演員，到某個moment，當很多角色做不來、受到局限和沒那麼多機會時便會退出，屆時可能重返校園，過些自己嚮往的簡單生活，做回一個普通人」。

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（即時娛樂）