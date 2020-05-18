【好快上手】林奕匡首次擔任導師 姜濤5分鐘學識吹色士風 (12:10)

姜濤與林奕匡（Phil）本是風馬牛不相及，但最近在唱片公司撮合下首度合作，2人除了合唱外，Phil更擔任導師，教姜濤吹奏色士風。

姜濤與Phil私底下並不認識，但因為同一個監製，在Studio偶爾碰面外，過去也只曾在ViuTV廠房撞見。作為老師，Phil在拍攝前一天，為姜濤準備全新簧片及吹嘴，而現場所見，身為學生的姜濤用心聆聽Phil的教導，在短短的5分鐘內，姜濤已學識吹奏一首簡短的兒歌，速度驚人。

事後姜濤興奮表示：「其實同事問我有冇興趣學色士風，我覺得OK啊！不過睇過好多人吹，但唔知係乜嘢一回事，唔明點解吹一啖氣會有咁多音，所以未開始學時，一心諗到Phil教我已經好有壓力，但到真正開始，Phil會令你整個過程都有好多新發現，感覺好得意！」

Phil被問到這位徒弟仔表現如何，他即大讚：「好醒啊！未吹到個音已經唱到個音，而且個音仲好準，今次係我第一次教人，所以唔知係我教得啱，還是姜濤pick up得快，短短5分鐘已勉強地學咗一首歌，已經好叻！」姜濤得知Phil為自己在鏡頭奉獻了第一次，即大讚道：「你教得好好，不如我下次教你跳舞。」

（即時娛樂）