杜汶澤11月Talk Show加開4場：希望一年做一次 (14:57)

杜汶澤上星期在社交網公布，將於11月5至6日，在九展舉行兩場杜汶澤《Stand Up Hong Kong 香港企硬》talk show，兩場門票在快達票網站公開發售不到一小時，已經火速售罄，今日阿澤的「喱騷」facebook專頁，公布加場消息，包括11月7日和11月9日兩場夜場，以及11月8日的日場和夜場，合共加開4場。

阿澤在社交網感性留言答謝支持他的朋友，他表示希望有機會一年做一次Talk Show，阿澤寫道：「自從宣布咗開talk show之後，好多有好多年無見嘅舊朋友，都打嚟搵我，的確係一個敘舊嘅好機會。同時亦都可以一次過見晒鍾意自己嘅人，應該會好開心。見到網上有好多觀眾話自己一個人去睇兩場，又有啲成班人因為無相連坐位要買四五個單丁位，令人覺得好感動。亦有話自己行動不便嘅話嚟唔到，其實我哋有輪椅位嘅...

因為所有呢啲事，會令一個演出者，知道落力演出嘅重要性，而亦都因為愛，令我覺得壓力已經唔重要，抵受壓力係成本嘅一部分，正面啲睇，令人更精神！

雖然已經無當自己係娛樂圈嘅一分子，成日強調無做呢行，但係好慶幸我依然係一個演出藝人，一埋位、就上身。今次已經盡曬（晒）力攞場，萬一大家真係買唔到飛，唯有等有機會再做多次，甚至一年做一次。多謝大家支持！」

阿澤老婆田蕊妮也轉發加場消息：「加場喇！加多4場！好似話已經攞盡咗個場d（啲）期喇！」

（即時娛樂）