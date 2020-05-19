【專訪】尋找靈魂伴侶 劉佩玥讚緋聞男友周志文善解人意 (23:19)

已踏入30歲、成為輕熟女的劉佩玥（Moon），轉眼間已入行7年，由2013年奪得港姐季軍至今，參與過不少劇集演出；她深明要不斷裝備自己，才不會被淘汰，故有意報讀藝術課程，增強創作力之餘，亦可豐富自己內涵。「這段時間我去了學唱歌、作曲、填詞和編曲，我不敢說當歌手，但希望有新嘗試，或者作歌給歌手唱。早兩年我出過一本書，將來可能以音樂的方式呈現出來」。揚言要做有用「花瓶」的她，小時候已接受自己的不完美，「這反而讓我學懂將自己的缺點轉化成優點，太完美就不是我」。

在熱播劇集《降魔的2.0》中，劉佩玥承接上輯「啤啤」一角，對小馬（馬國明飾）依然是癡心一片，被網民封她為最佳女朋友人選。現實中，她自嘲是非典型最佳女朋友，不會煮飯、粗魯、性格男仔頭、說話直率，卻有其他優點，「我可以陪男朋友捱，我自覺會是一個很好的陪伴角色，肯去聆聽。每個人都有好與不好的一面，看你如何取捨，有人覺得煮飯很重要，但我覺得你煮都可以，我可以負責洗」。

劉佩玥在感情上是「理性型」，未試過為男仔瘋狂，她覺得拍拖不用像拍戲般戲劇化，要離離合合才叫愛得轟烈，其實平淡的愛是最好的。而隨着年紀增長，她的愛情觀及擇偶要求亦有不同，「以前問我想要一個怎樣的男友或老公，我一定會答陽光型、運動型、識唱歌、識打波和孝順，要對我一心一意，很惜我的。現在我只需要找一個令我快樂，能帶給我心靈上安穩的另一半，外在條件已不重要，有什麼開心過你跟他一起，不需要去猜疑和胡思亂想，可坦蕩蕩地做回自己，這才是最重要！因他是跟你一世的，有錢、靚仔會隨着年紀流逝，也可能一夜間全冇，但心是不會的」。

緋聞男友周志文很吻合劉佩玥的擇偶條件，她承認對方是其非常好的朋友，亦是很好的傾訴和分享對象。「我覺得他是非常好的男仔，很善解人意，可以令到我情緒平穩；加上近年各自經歷了很多事情，然後長大，大家關係愈來愈好，朋友由冇到有已經很幸運，還能保持那麼久，其實是很好的」。問到是否為保護愛苗而選擇不公開認愛？劉佩玥坦言宣布有另一半，對她而言是很大件事，因要對家人有交代，所以要謹慎認真對待。「我寧願傳緋聞，好過被影到跟其他男生一齊又說我『換畫』或出軌。我想公開時，大家會覺得是有情人終成眷屬。我希望在感情穩定和肯定一點的情況下，大家是有着共同目標、坐住同一條船去到最後才公開，不想因一些壓力而分開，這會很可惜」。

今年9月生日便「30+1」，劉佩玥不會因此而快點嫁人，「以前我覺得自己25歲就要結婚，但現在覺得做女仔是很開心的，不應受歲數規限，可能我閃婚都不出奇，最重要是我父母知道！」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）