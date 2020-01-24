【520我愛你】羅志祥7000字長文 再向舊愛周揚青道歉 (13:01)

小豬在微博分享了一篇接近7000字的長文，回憶與周揚青相識、相愛的經過，最後再向女方道歉。（羅志祥微博圖片）

羅志祥（小豬）遭舊愛周揚青以「毀滅性」的方式宣布分訊，揭開小豬出軌、私生活及男女關係混亂等，重創小豬形象及事業，小豬其後公開向她道歉。今天5月20日（520），小豬在微博寫下接近7000字的長文，並附有多張他與周揚青昔日的甜蜜拍拖照片，分享兩人邂逅、結識、拍拖、見家長等回憶。

他在文尾寫道︰「5月20號，這段日子是我近年來最長的一段獨處時間，也很誠實的面對自己。回想這九年來的點滴，妳是一個追求完美的人，卻因為我的不完美，破壞了妳的原則。很開心，我們一起參與過很多事，一起經歷過成功的喜悅，一起面對過低潮的痛苦。我們也一起成長，真的如妳所說 ，我們大多數的時光都是快樂的，妳很少讓我擔心難過，但妳的不快樂都是因為我造成的。」

「工作上的我常常遇到很多瓶頸及壓力，妳總會想辦法幫我抒發情緒。記得我在拍美人魚的時候，壓力很大，很沮喪，妳來飯店陪我對台詞，跟我聊天放鬆心情，調整好我的狀態，但這些年來 我對妳製造的痛，妳卻從來不讓別人發現妳的脆弱。這段時間，我不斷的反省自己，檢討自己，也因為這次的事情，讓我更懂得勇敢的面對，不去逃避。」

「我要再一次的跟妳說，對不起，我錯了﹗很抱歉，最後這一篇，我沒有傳給妳，我選擇公開的方式，完成妳一直想實現的願望。『女孩：老公，我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎？拜托（託）﹗』這一次，我答應妳，由我來跟大家分享，我們的故事...」

小豬在長文下留言︰「我〜就是我！不喜勿進！」

（即時娛樂）