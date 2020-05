傳為丈夫鄭嘉穎懷上第2胎的陳凱琳(Grace),今日在Instagram認有喜。她上載嘉穎邊攬住她,邊抱住兒子鄭承悅(Rafael)的照片,還有她與嘉穎擁抱的照片,留言︰「Rafa好快就要做哥哥啦~❤️ 好開心可以喺『520』宣佈(布)我哋家庭將會多添一個新成員!喺呢段日子好感激我老公嘅細心照顧,亦都要多謝屋企人同朋友幫我保守呢個秘密,同時送上充滿愛嘅祝福畀我哋!🌊 希望BB出世之後同哥哥一樣咁健康,咁有活力!God Bless﹗💗🙏🏻(P.s. I really think Rafa is going to be an amazing big brother! Don't you agree?)」

(即時娛樂)