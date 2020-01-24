SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

【520我愛你】孖老婆啜爆囝囝 余文樂望兒子有個簡單童年 (15:00)

文章日期：2020年05月20日

今天5月20日（520），余文樂在社交網分享與太太王棠云齊齊惜惜兒子余初見（Cody）臉珠的照片，留言︰「希望你有個簡單開心的童年，LOVE YOU﹗ ❤️」

（即時娛樂）

MORE