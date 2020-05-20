【果然係「治癒系」】鄧小巧《與人同行》助人掙脫傷痕 (16:36)

被稱為「治癒系」歌手的鄧小巧表示，新歌《與人同行》的意念是來自她和歌迷的真實互動。（大會提供）

唱作歌手鄧小巧在加拿大閉關逾月後，她帶着新歌《與人同行》跟歌迷見面，雖然在加拿大隔離期間不易適應，但觸發小巧寫下這首助人掙脫傷痕的歌，被稱為「治癒系」歌手的小巧，今次新歌MV邀來金像獎最佳美術指導張兆康負責。

對於這段時間的經驗，小巧說：「喺加拿大與眾隔離呢段期間，令我更加集中精神全力做歌，開始時我同製作團隊開會，話想將過去一段時間對生活嘅感覺記錄低，結果寫咗《與人同行》呢首歌，我覺得呢首歌畀你有一份溫暖，但當中又有啲孤單，係講唔到出口嘅。」

說到歌曲意念，小巧形容是她和歌迷的真實互動，她說：「記得幾年之前我搞咗《WhatsApp 鄧小巧》活動，開咗一個手機號碼，畀歌迷留言同我分享佢哋故事，好感恩佢哋願意將自己脆弱一面同我分享，原來對人歡笑背人愁嘅生活，係真實存在。正因為呢個活動，啟發我寫《與人同行》，因為我哋都以為傷痕太多，可以傾訴嘅人太少。雖然唔係每個人都住籠屋，但心理上某程度好多人被困喺一個籠屋，冇辦法掙脫過去傷痕，背負好多秘密，而一直被困喺一個破爛嘅地方，自己關埋門，只有自己知道，迷失喺生活節奏咁繁忙急促嘅城市入面，我寫呢隻歌就係想叫人有唔開心嘅事，要識得搵人傾訴。」

（即時娛樂）