鄭嘉穎曬家庭照現老婆巨肚 陳凱琳保密胎兒性別 (18:15)

陳凱琳（Grace）宣布與丈夫鄭嘉穎再造人成功，她已懷上第2胎。Grace最初受訪時未肯透露懷孕了多少個月，但從嘉穎在Instagram分享的照片看，Grace已明顯見肚，肚子看來不小，估計已懷孕5個月以上，Grace其後向傳媒透露懷孕過程已經過了一半，又表示要暫時保密胎兒性別，留待Baby Shower時才跟朋友們分享。

嘉穎除了分享全家福，也上載他抱住兒子鄭承悅（Rafael）的照片。1歲多的Rafael眼大大，非常靚仔，很可愛！嘉穎留言︰「Rafa is going to be a big brother soon！🥳（Rafa快要哥哥了！）」

汪明荃、胡杏兒、陳嘉寶、何遠東、賴慰玲、唐文龍、李施嬅等圈中好友紛紛留言恭喜。賴慰玲笑言︰「爸爸唔簡單呀！🎊」李施嬅說︰「Keep making them beautiful babies !!! Congrats!!!! 😍」Grace也有在嘉穎的Ig留言「❤️Love you guys so much❤️」，多謝眾人的祝福。

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（即時娛樂）