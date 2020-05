鄭嘉穎曬家庭照現老婆巨肚 陳凱琳保密胎兒性別 (18:15)

陳凱琳(Grace)宣布與丈夫鄭嘉穎再造人成功,她已懷上第2胎。Grace最初受訪時未肯透露懷孕了多少個月,但從嘉穎在Instagram分享的照片看,Grace已明顯見肚,肚子看來不小,估計已懷孕5個月以上,Grace其後向傳媒透露懷孕過程已經過了一半,又表示要暫時保密胎兒性別,留待Baby Shower時才跟朋友們分享。

嘉穎除了分享全家福,也上載他抱住兒子鄭承悅(Rafael)的照片。1歲多的Rafael眼大大,非常靚仔,很可愛!嘉穎留言︰「Rafa is going to be a big brother soon!🥳(Rafa快要哥哥了!)」

汪明荃、胡杏兒、陳嘉寶、何遠東、賴慰玲、唐文龍、李施嬅等圈中好友紛紛留言恭喜。賴慰玲笑言︰「爸爸唔簡單呀!🎊」李施嬅說︰「Keep making them beautiful babies !!! Congrats!!!! 😍」Grace也有在嘉穎的Ig留言「❤️Love you guys so much❤️」,多謝眾人的祝福。

