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孖老公王祖藍出海 李亞男火紅泳衣曬勻稱身材 (22:52)
文章日期：2020年05月20日
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李亞男和王祖藍拍拖出海。（ig圖片）
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王祖藍和李亞男婚後育有1女王天韻，一家三口幸福滿瀉。今天在5‧20這個日子，亞男在社交網貼出和老公出海的舊照，相中兩公婆戴了墨鏡，亞男身穿火紅泳衣曬勻稱身材，不少網民留言祝他們幸福快樂。
（即時娛樂）
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