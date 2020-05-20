孖老公王祖藍出海 李亞男火紅泳衣曬勻稱身材 (22:52)

王祖藍和李亞男婚後育有1女王天韻，一家三口幸福滿瀉。今天在5‧20這個日子，亞男在社交網貼出和老公出海的舊照，相中兩公婆戴了墨鏡，亞男身穿火紅泳衣曬勻稱身材，不少網民留言祝他們幸福快樂。

（即時娛樂）